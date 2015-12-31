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باحث فى الدواء: أدوية الضغط ومدرات البول تسبب خللا فى عمل الأنسولين

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باحث فى الدواء: أدوية الضغط ومدرات البول تسبب خللا فى عمل الأنسولين باحث فى الدواء: أدوية الضغط ومدرات البول تسبب خللا فى عمل الأنسولين
حذر الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء، من الإفراط وعدم ضبط جرعات الأدوية الخاصة بعلاج الضغط ومدرات البول، وكذلك حذر من الاستخدام العشوائى الذى يلجأ إليه البعض لها، موضحا أنه بجانب فوائدها الكثيرة لمرضى الضغط ولمن يعانون مشكلات فى تخزين المياه فى الجسم، إلا أن لها مضارا جانبية لابد من الحذر منها.

وتابع الباحث فى الدواء تحذيره موضحا أن أدوية الضغط ومدرات البول هى بطبيعة تركيبتها خافضة لنسب البوتاسيوم فى الجسم، وهو أثر جانبى لا يمكن إهماله لأنه قد يسبب مشكلات صحية كثيرة، لذا نصح الدكتور مروان بضرورة أن يتابع المرضى الذين يتعاطون هذه الأدوية بخاصة مرضى اضطراب الضغط، لدى طبيب مختص، وعدم الإبقاء على نوع بعينه من هذه الأدوية دون تغييرها بعد فترة باستشارة الطبيب.

ولأن هذه الأدوية حسب توضيح الدكتور مروان سالم تعمل على انخفاض مستويات البوتاسيوم فى الدم بشدة، والذى له أهمية قصوى فى مساعدة الأنسولين خلال عمله فى الجسم كما يساعد على دخول جزئيات السكر والجلوكوز داخل الخلايا، وبالتالى يحدث حرق للسكر، كما أنه يحمى من تيبس العظام، وبالتالى وعند انخفاض معدلاته بشدة وبشكل منظم يرتفع مستوى السكر فى الدم بشكل عكسى ومفاجئ، مما يؤثر بالسلب على عمل الأنسولين، مما يهدد صحة متناول هذه الأدوية لذا لزم المتابعة والملاحظة الدائمة، ولذلك يفضل الأطباء دائما ما مادة الاسبيرنولاكتون التى تحافظ على مستوى البوتاسيوم فى الدم.

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مصر 365