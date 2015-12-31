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وفاة سيدة يُشتبه في إصابتها بـ«أنفلونزا الطيور» بسوهاج‎

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وفاة سيدة يُشتبه في إصابتها بـ«أنفلونزا الطيور» بسوهاج‎ وفاة سيدة يُشتبه في إصابتها بـ«أنفلونزا الطيور» بسوهاج‎

انفلونزا الطيور

توفيت، اليوم الخميس، سيدة تبلغ من العمر 45 عاما وتقيم بمركز طهطا بعد احتجازها بالمستشفى، للاشتباه في إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور، فى الوقت الذى يؤكد فيه أطباء المستشفى عدم وصول نتيجة عينات التحليل الخاصة بها من القاهرة حتى الآن.

وكانت  “ليلى . ا . م ” 46 سنة قد حجزت بمستشفى حميات طهطا وتم تحويلها لمستشفى حميات سوهاج، إثر إصابتها باشتباه بمرض أنفلونزا الطيور ، وتم أخذ عينة وإرسالها للمعامل بالوزارة .

وأكد الدكتور يسرى بيومى، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، أن نتيجة العينة لم تصل من المعامل حتى الآن لبيان مدى إصابتها من عدمه.

أكد مصدر مسئول بمستشفى حميات سوهاج، أن السيدة وصلت المستشفى فى حالة متأخرة بارتفاع فى درجة الحرارة، وضيق فى التنفس، وأن المستشفى كان يتخذ الإجراءات اللازمة لسفر الحالة للقاهرة لتلقى العلاج بعد تأخر حالتها، وتم إعداد ممرضين وطبيب وسيارة إسعاف لنقل المريضة، إلا أن المنية وافتها قبل سفرها، وتم تسليم الجثمان لأهليتها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والتصاريح اللازمة.

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