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القبض على تاجر ذهب ينصب على المواطنين بأسيوط

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القبض على تاجر ذهب ينصب على المواطنين بأسيوط القبض على تاجر ذهب ينصب على المواطنين بأسيوط
تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على تاجر ذهب نصب على 5 أشخاص والاستيلاء على مشغولاتهم الذهبية، بحجة الاتجار فيها وإعطائهم نسبة من الأرباح بديروط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ى . ع . م" 45 سنة تاجر مصوغات ذهبية ومقيم تقسيم أبو جبل دائرة مركز ديروط وذلك لقيامه بالنصب على كل من، "م . ع . م" ، و "م . م . ن"، و"ع . ع . م"، و"م . ع . م"، و"هـ . م . ز" واستيلائه منهم على مشغولات ذهبية تزن "2.460" اثنين كيلو وأربعمائة وستون جرام ذهب وكذلك مبالغ مالية قدرها "726" سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه، كمقابل لتوظيفها لهم فى تجارة الذهب، إلا أنه بعد تحصله منهم على كميات الذهب والمبالغ المالية رفض إعطاء أى نسبة ربح لهم ورفض رد أصل المبالغ المالية وكذا المشغولات الذهبية التى تحصل عليها منهم.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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مصر 365