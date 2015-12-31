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ضبط 900 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية بمجمع السلع التموينية بالسويس

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ضبط 900 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية بمجمع السلع التموينية بالسويس ضبط 900 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية بمجمع السلع التموينية بالسويس
نجحت إدارة الطب الوقائى بمديرية صحة السويس خلال حملة مكبرة على مجمعات السلع التموينية بالمحافظة استمرت خلال الأسبوع الحالى، من ضبط 900 كيلو أرز ومكرونات وزيوت طعام منتهية الصلاحية بمجمع السلع التموينية ببور توفيق.

قال مصدر بالطب الوقائى لـ"اليوم السابع"، إن الحملة اكتشفت أثناء تفقدها السلع التموينية ببور توفيق وجود أكياس أرز مفتوحة وأخرى عليها تواريخ قديمة وبفحص جميع المواد الغذاية الموجودة تبين وجود 900 كيلو أرز ومكرونة وزيوت فاسدة وغير صالح للاستخدام الآدمى بعد انتهاء صلاحيته.

أضاف المصدر أنه تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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