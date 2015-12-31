القبض على ملثم اقتحم شقة ربة منزل واستولى على مصوغاتها بمنشأة القناطر

اقتحم ملثم شقة بمنطقة منشأة القناطر، وهدد ربة منزل بسلاح أبيض، واستولى على مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالى وفر هاربا، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية المتهم، وضبطه، وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد بتعرض ربة منزل للسرقة بالإكراه على يد مجهول داخل شقتها بمنطقة منشأة القناطر.

وبإجراء التحريات تبين للرائد على عبد الكريم رئيس مباحث منشأة القناطر، أن المجنى علها أثناء وجودها بشقتها فوجئت بشخص ملثم بحوزته سلاح أبيض يقتحم مسكنها ويهددها ثم استولى على مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالى وفر هاربا.

وكشفت التحريات، أن المتهم يدعى "محمود.ع" عاطل، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، واعترف بإخفائه المسروقات بدفنها بأرض زراعية، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .