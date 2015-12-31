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الأمن العام بالشرقية يستعيد نصف مليون جنيه بعد سرقتها بساعات من البنك الأهلى

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الأمن العام بالشرقية يستعيد نصف مليون جنيه بعد سرقتها بساعات من البنك الأهلى الأمن العام بالشرقية يستعيد نصف مليون جنيه بعد سرقتها بساعات من البنك الأهلى
تمكن ضباط فرع الأمن العام بالشرقية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالدقهلية، من ضبط المتهم بسرقة نصف مليون جنيه، من ماكينة البنك الأهلى فرع فاقوس بالشرقية، وذلك بعد 10 ساعات من تلقى الأجهزة الأمنية البلاغ.

تلقى اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد بلاغ من "مجدى عاطف إبراهيم"، 50 سنة مدير فرع شركة أمنكو لنقل الأموال بالمنصورة، بضياع مفتاح ماكينة الصرف الآلى بفرع البنك الأهلى بمدينة فاقوس وسرقة مبلغ 412 ألفا و800 جنيه من الماكينة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الذى تم بالتنسيق مع الأمن العام بالشرقية برئاسة العقيد ماجد الأشقر وكيل مصلحة الأمن العام بالشرقية وبإشراف اللواء أمير بهجت مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية، بالتنسيق مع المباحث الجنائية بالشرقية برئاسة العميد أحمد عبد العزيز وفرع الأمن العام بالدقهلية من التوصل إلى أن وراء واقعة السرقة "رامى.م.أ"، 25 سنة، موظف بشركة أمنكو ومقيم ميت غمر، بسرقة المفتاح من الصراف بعد مغافلته وتمكنت مأمورية بعد ساعات من البلاغ من ضبط المتهم والمبلغ كاملا. وتحرر عن ذلك المحضر رقم المحضر 11608 لسنة 2015 جنح فاقوس.

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مصر 365