القبض على 7 تجار مخدرات فى حملة امنية بأسيوط

>تمكن ضباط مديرية امن اسيوط خلال حملة أمنية مكبرة من القبض على 7 تجار مخدرات بقرى بعض المراكز وذلك فى اطار خطة المديرية لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها .

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مدير امن اسيوط تلقى اخطارآ من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط أ.س 26 سنة حاصل على دبلوم ومقيم الزاوية ـ دائرة مركز أسيوط وبحوزته 510 جرام من مادة الحشيش المخدر و (3) أقراص من العقاقير المخدرة و 2800 جنيه وسلاح أبيض " مطواة " ، و"ي . ف . ح" 33 سنة فلاح مقيم الحرادنة دائرة مركز القوصية وبحوزته (15) قرص مخدر و (95) جنيه بقصد الاتجار.

>كما تم ضبط " م . ر" 19 سنة عامل ومقيم بندر ديروط وبحوزته 50 جرام من مادة الحشيش المخدر و قدرة 350 جنيه و هاتف محمول وسلاح أبيض ، و"سيد . ا . م . ا" 42 سنة عامل ومقيم البيسرى دائرة مركز الغنايم وبحوزته طربة من الحشيش المخدر تزن 500 جرام و قطعة من جوهر الأفيون المخدر تزن 200 جرام بقصد الأتجار، و"مصطفي . ج . س . م " 30 سنة فلاح وومقيم الحواتكه دائرة مركز منفلوط و المحكوم عليه في 3 قضايا حبس جزئى وبحوزته [103] قطعة مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش تزن [255 جرام] ومبلغ مالي [940] جنيه بقصد الاتجار.

>وضبط " صدام . ج . ا " 25 سنة عاطل ومقيم ديروط الشريف دائرة مركز ديروط وبحوزته (40) قرص مخدر و مبلغ 100 جنيه، و "عاشور . س . ا . م" 56 ساعى بمكتب مقاولات ومقيم درنكة دائرة مركز أسيوط وبحوزته 336 قرص من العقاقير المخدرة و 140 جنية بقصد الأتجار.

>تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.