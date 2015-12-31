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النيابة تأمر بحبس 4 أشخاص وضبط 6 آخرين لاتهامهم بالتشاجر فى الوراق

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النيابة تأمر بحبس 4 أشخاص وضبط 6 آخرين لاتهامهم بالتشاجر فى الوراق النيابة تأمر بحبس 4 أشخاص وضبط 6 آخرين لاتهامهم بالتشاجر فى الوراق
أمرت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد الحمزاوى رئيس النيابة، اليوم الخميس، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار 6 أخرين، لاتهامهم بالتشاجر وإطلاق الأعيرة النارية بالوراق، بسبب خلافات الجيرة، ما تسبب فى مصرع شخص وإصابة آخر.

كانت مباحث الجيزة، ألقت القبض على المتهمين الأربعة، لاتهامهم بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية بالوراق بسبب خلافات جيرة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وبإجراء التحريات، تبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة، ومقتل عامل نتيجة تلك الخلافات سابقا.

وتمكن ضباط مباحث الوراق، من ضبط 4 من طرفى المشاجرة، وبحوزتهم أسلحة خرطوش، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
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مصر 365

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