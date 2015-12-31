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دعوى لإلغاء قرار جامعة القاهرة بفرض تبرعات على هيئة التدريس مقابل السفر

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دعوى لإلغاء قرار جامعة القاهرة بفرض تبرعات على هيئة التدريس مقابل السفر دعوى لإلغاء قرار جامعة القاهرة بفرض تبرعات على هيئة التدريس مقابل السفر
أقام وليد توفيق يونس أستاذ مساعد بالمعهد القومى لعلوم الليزر، اليوم الخميس، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تتفيذ قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر بتاريخ 27 يوليو الماضى بفرض تبرعات مقابل السفر تحت أى بند، واسترداد المبالغ المدفوعة من قبل الطاعن مقابل الموافقة على سفره، وهى عبارة عن 20000 جنيه مقابل التصريح بإجازة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 18906 لسنة 70 ق، كلا من وزيرالتعليم العالى، ورئيس جامعة القاهرة بصفتهم.
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