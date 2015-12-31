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إحباط محاولة سائق تهريب 55 بندقية خرطوش و220 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

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إحباط محاولة سائق تهريب 55 بندقية خرطوش و220 ألف قرص مخدر بالإسكندرية إحباط محاولة سائق تهريب 55 بندقية خرطوش و220 ألف قرص مخدر بالإسكندرية
ارتابت القوة الأمنية التابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أثناء تأمين الطريق الساحلى بدائرة قسم شرطة أول العامرية، فى السيارة رقم د ج ط 2641 بعدما تركها سائقها وهرب.

تم تفتيش السيارة، حيث عثر بداخلها على رخصة قيادة باسم "خالد. س" مقيم طلخا بمحافظة الدقهلية، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (55 بندقية خرطوش عيار 12مم، 220100 قرص مخدر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

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