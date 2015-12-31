تجديد حبس المتهم بقتل زوجة عمه ونجليها بقنا 15يوما على ذمة التحقيقات

قررت المحكمة الجزئية بقنا، استمرار حبس المتهم بقتل زوجة عمه، ونجليها بقرية المحروسة بقنا، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل ونجليها وبهم آثار لعدة طلقات نارية داخل منزلهم بقرية المحروسة.

وأفادت التحريات بقيام "عاطف ع ح 23 سنة" عامل ابن عم الفتاة بإطلاق النار عليهم بعد انتشار شائعات فى القرية عن سلوك الفتاة.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل وابنتها ونجلها داخل منزلهم بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق الإسعاف بقنا إلى مكان الحادث، وتبين مصرع كل من شادية محمد محمود 45 سنة ونجلها منصور بكرى موافى 18 سنة، وابنتها نصرة بكرى موافى 23 سنة بعد تلقيهم وابلا من الأعيرة النارية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.