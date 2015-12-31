جنايات سوهاج تحيل أوراق طالب للمفتى لقتله زميله بسبب خلافات بينهما

قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد العزيز فاروق إحالة أوراق المتهم "خالد.ض.ص" طالب بكلية الحقوق إلى فضيلة المفتى بعد اتهامه بقتل المجنى عليه "أحمد.ش.ز" طالب بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى شهر يناير عام 2013 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر اصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسد وتم نقله للمستشفى، وكشفت التحريات أن المتهم ومقيم نجع الدير بمركز أخميم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلاف بينهما حيث قام المتهم باستدراج المجنى عليه وأثناء سيرهما فى الطريق انهال عليه طعنا بالسكين ولم يتركه إلا جثة هامدة غارقا فى دمائه وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.