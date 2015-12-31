سقوط عصابة "بلبل" خدروا عراقيًا وسرقوا أمواله بمحطة رمسيس بالقاهرة

تمكنت الشرطة من القبض على 3 أشخاص بقيادة متهم يدعى "بلبل"، خدروا مواطنًا عراقيًا، وسرقوا أمواله بمحطة سكة حديد مصر

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة بالصالة الرئيسية بالمحطة، بوجود شخص داخل صالة حجز تذاكر الدرجة الأولى بحرى فى حالة إعياء شديد وعدم اتزان.

انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصاب يدعى "هشام.و"، 29 سنة، (عراقى الجنسية)، معيد بجامعة النهرين ببغداد فى العراق، ويحمل جواز سفر رقم 9622896 A صادر جمهورية العراق حيث تم إسعافه.

وأكد العراقى قدومه للبلاد من دولة العراق إلى مطار القاهرة على الرحلة رقم 101 الخطوط العراقية وأثناء خروجه من صالة الوصول بالمطار إلى الساحة الخارجية اتفق مع قائد إحدى سيارات الأجرة لتوصيله إلى محطة سكك حديد القاهرة لاستقلال أحد القطارات المتجهة إلى الإسكندرية وطلب من قائد السيارة الانتظار لحين أداء صلاة الظهر بالساحة ولدى عودته إلى السيارة الأجرة شاهد قائدها وبرفقته شخصان يستقلان السيارة معه وأكد له قائد السيارة أنهما متجهان أيضًا إلى محطة سكك حديد القاهرة واستأذنه فى استقلالهما السيارة برفقته فوافق، وأثناء سيرهم بالطريق تبادلوا أطراف الحديث وعقب وصولهم إلى المحطة قاموا بالدخول معًا إلى صالة حجز تذاكر الدرجة الأولى بحرى لاستقلال قطار VIP المتجه إلى الإسكندرية، وأثناء انتظارهم أعطاه أحدهم زجاجة مياه مفتوحة وقطعة من الشيكولاتة وعقب تناولهما فقد الوعى تمامًا ولدي إفاقته بعد فترة اكتشف سرقة مبلغ 6300 دولار أمريكى وهاتف محمول ماركة سامسونج بالشريحة.

وتم تحويل العراقى لمستشفى الدمرداش الجامعى لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان عما إذا كان تناول مادة مخدرة من عدمه أو حدوث إصابات به.

وأمر اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتكليف إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها تنسيقًا وقطاعات (أمن القاهرة – الأمن الوطنى – الأمن العام).

وتم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم "ممدوح ع"، 55 سنة، (وشهرته بلبل ويعمل صاحب شركة التنمية للاستيراد والتصدير) مقيم شارع الخمسينى العجمى – الإسكندرية.. والسابق اتهامه فى قضيتى "سرقة متنوعة" واثنين آخرين، فتم القبض عليهم وقررت النيابة حبسهم 4 أيام.