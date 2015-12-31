الزراعة: المساحات المنزرعة بالقمح 3 ملايين و158 ألفا و995 فدانًا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، اليوم الخميس، أن حجم المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم، بلغت حتى الآن، 3 ملايين و158 ألفًا 995 فدانًا، في مقابل 3 ملايين و367 الفًا و449 فدانًا فى هذا التوقيت وجاري الحصر النهائي للمساحات المنزرعة بالمحافظات.

وكشف تقرير رسمي، عن شؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، يصدر بصورة شبه يومية، أن سبب انخفاض المساحة المنزرعة بالقمح يرجع إلى أن هناك بعض المحافظات مازال يجري حصرها الآن، وذلك نتيجة لتأخر الزراعات بها بسبب موجات الأمطار والسيول التي تعرضت لها بعض المحافظات مؤخرًا.

وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتابع كافة المساحات المزروعة بالقمح، للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يشهد الموسم الشتوي الحالي أي أزمات أو اختناقات فيما يخص الأسمدة.

وأكد فايد أن الوزارة تسعى إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة بالقمح، من خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات التي تواجه الفلاحين، مع توفير التقاوي والأسمدة اللازمة لخدمة الفلاح للنهوض بالزراعة.

كان وزير الزراعة قد أعلن أمس أن الوزارة تهدف إلى تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من محصول القمح بنسبة حوالي 80% عام 2018، في ضوء خطة الدولة لزيادة انتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الامن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.