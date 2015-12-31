مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: سأستمر مع الفريق لتمسك الإدارة بي

أكد أشرف خضر مدرب الإسماعيلي المؤقت استمراره مع الفريق بعد التعاقد مع التونسي نصر الدين النابي.

وقاد خضر الإسماعيلي في مباراتي مصر للمقاصة وإنبي في الدوري المصري الممتاز عقب استقالة أحمد حسام ميدو.

وصرح خضر من قبل أنه لن يعمل في الجهاز الفني للدراويش لكنه تراجع ليؤكد وجوده كمساعد للنابي.

وقال خضر لـFilGoal.com:"الإدارة تواصلت معي بعد الفوز على إنبي، تمسكهم بي في الجهاز الفني هو من جعلني أتراجع عن موقفي".

وأضاف "أنا ابن من أبناء الإسماعيلي، عندما يطلب مني العمل في النادي في أي وقت لا أفكر في الأمر".

وأردف "منت أرفض الاستمرار لأن كل مدير فني يختار طاقمه لكن بعد تواصل الإدارة معي تغير الموقف".

وأتم "أعتز جدا بالفوز على إنبي لأننا لم ننتصر عليهم منذ عام 2003".