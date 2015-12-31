القبض على 7تجار مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، خلال حملة أمنية مكبرة، من القبض على 7 تجار مخدرات بقرى بعض المراكز، وذلك في إطار خطة المديرية لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها .

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط أحمد سيد أبوزيد 26 سنة حاصل على دبلوم ومقيم الزاوية ـ دائرة مركز أسيوط وبحوزته 510 جرام من مادة الحشيش المخدر و3 أقراص من العقاقير المخدرة، و2800 جنيه وسلاح أبيض ” مطواة “، و”ي . ف . ح” 33 سنة فلاح مقيم الحرادنة دائرة مركز القوصية وبحوزته (15) قرص مخدر و (95) جنيه بقصد الاتجار.

كما تم ضبط “نور الدين . م . ر” 19 سنة عامل ومقيم بندر ديروط وبحوزته 50 جرام من مادة الحشيش المخدر و قدرة 350 جنيه و هاتف محمول وسلاح أبيض ، و”سيد . ا . م . ا” 42 سنة عامل ومقيم البيسرى دائرة مركز الغنايم وبحوزته طربة من الحشيش المخدر تزن 500 جرام و قطعة من جوهر الأفيون المخدر تزن 200 جرام بقصد الأتجار، و”مصطفي . ج . س . م ” 30 سنة فلاح وومقيم الحواتكه دائرة مركز منفلوط و المحكوم عليه في 3 قضايا حبس جزئى وبحوزته [103] قطعة مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش تزن [255 جرام] ومبلغ مالي [940] جنيه بقصد الاتجار.

وضبط “صدام . ج . ا” 25 سنة عاطل ومقيم ديروط الشريف دائرة مركز ديروط وبحوزته 40 قرص مخدر، ومبلغ 100 جنيه، و “عاشور . س . ا . م” 56 ساعى بمكتب مقاولات ومقيم درنكة دائرة مركز أسيوط وبحوزته 336 قرص من العقاقير المخدرة و 140 جنية بقصد الأتجار.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية.