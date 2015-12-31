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القبض على 7تجار مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط

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القبض على 7تجار مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط القبض على 7تجار مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط

مديرية أمن أسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، خلال حملة أمنية مكبرة، من القبض على 7 تجار مخدرات بقرى بعض المراكز، وذلك في إطار خطة المديرية لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها .

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط أحمد سيد أبوزيد 26 سنة حاصل على دبلوم ومقيم الزاوية ـ دائرة مركز أسيوط وبحوزته 510 جرام من مادة الحشيش المخدر و3 أقراص من العقاقير المخدرة، و2800 جنيه وسلاح أبيض ” مطواة “، و”ي . ف . ح” 33 سنة فلاح مقيم الحرادنة دائرة مركز القوصية  وبحوزته (15) قرص مخدر و (95) جنيه بقصد الاتجار.

كما تم ضبط  “نور الدين  . م . ر” 19 سنة عامل ومقيم بندر ديروط وبحوزته 50 جرام من مادة الحشيش المخدر و قدرة 350 جنيه و هاتف محمول وسلاح أبيض  ، و”سيد  . ا . م . ا” 42 سنة عامل ومقيم البيسرى  دائرة مركز الغنايم وبحوزته طربة من الحشيش المخدر تزن 500 جرام  و قطعة من جوهر الأفيون المخدر تزن 200 جرام  بقصد الأتجار، و”مصطفي  . ج . س . م ” 30 سنة فلاح وومقيم الحواتكه دائرة مركز منفلوط و المحكوم عليه في 3 قضايا حبس جزئى  وبحوزته [103]  قطعة مختلفة الأحجام  من مخدر الحشيش تزن [255 جرام] ومبلغ مالي  [940] جنيه بقصد الاتجار.

وضبط “صدام . ج . ا” 25 سنة عاطل ومقيم ديروط الشريف  دائرة مركز ديروط وبحوزته 40 قرص مخدر، ومبلغ 100 جنيه، و “عاشور . س . ا . م” 56 ساعى بمكتب مقاولات ومقيم درنكة دائرة مركز أسيوط وبحوزته  336 قرص من العقاقير المخدرة و 140 جنية  بقصد الأتجار.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

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