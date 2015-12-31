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الرئيس يصدر قراراً بتعيين أسامة الأزهرى وجهاد عامر فى البرلمان

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الرئيس يصدر قراراً بتعيين أسامة الأزهرى وجهاد عامر فى البرلمان الرئيس يصدر قراراً بتعيين أسامة الأزهرى وجهاد عامر فى البرلمان
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً اليوم بتعيين الدكتور أسامة الأزهرى، وجهاد جلال أنيس عامر، ورانيا علوانى، وكارولين أمازيس ماهر يسرى، ماريان أمير رفائيل، ماجدة السيد بكرى، دعاء الصاوى يوسف، هالة محمد سلطان أحمد أبو على، ضمن أعضاء مجلس النواب.

وضمت قائمة المعينين أيضا، إبراهيم حسن فراج.


>- الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب
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- الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد 10 يناير (تحديث)
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مصر 365

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