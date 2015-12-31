الرئيس يصدر قراراً بتعيين يوسف القعيد وسرى صيام فى البرلمان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً اليوم بتعيين يوسف القعيد، وسرى صيام، وشيرين إبراهيم حسن فراج، ورشا احمد على إسماعيل، فى مجلس النواب.

وضمت قائمة المعينين فى البرلمان، جليلة عثمان عبد اللطيف حناوى، مهجة غالب عبد الرحمن هاشم، أنيسة حسونة، بسنت أحمد فهمى، لميس جابر، خالد حنفى جمعة، عبد الفتاح أحمد سراج الدين، كريم عبد الكريم درويش، أشرف محيى الدين العربى، جمال شيحة، عمرو عادل محمود صدقى، حسين محمد أحمد عيسى، السيد عبد العال مصطفى، السيد على أحمد فليفل، يوسف القعيد، حسن السيد محمد بسيونى، بهاء الدين أبو شقة.

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