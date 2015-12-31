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أطعمة تضر القولون العصبى أهمها الموز والشيكولاتة

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أطعمة تضر القولون العصبى أهمها الموز والشيكولاتة أطعمة تضر القولون العصبى أهمها الموز والشيكولاتة
القولون العصبى مشكلة يصفها البعض بالمتلازمة، ويعانى الكثير من الأشخاص من أعراضها المرضية، كما أنها من المشكلات المزمنة التى تظل تطارد مريضها وتزعجه فترة طويلة.

أعراض القولون العصبى


>الدكتور محمد المنيسى استاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بالقصر العينى أوضح خلال حديثه أن أعراض القولون العصبى مزعجة للمريض وتظهر معظمها بعد تناوله للطعام، وأهمها الشعور بالانتفاخ والامتلاء وآلام وتقلصات البطن، كذلك تكون الغازات بنسب كبيرة، والشعور بمشكلات فى البراز، وتغير قوامه سواء بالإسهال أو الإمساك أو كلاهما تبعا لحالة المريض.

أطعمة تضر القولون العصبى


>وأوضح الدكتور محمد أن علاج القولون العصبى لابد وأن يكون متوازيا مع بعض العادات الصحية الغذائية، التى يمارسها المريض يوميا، كذلك الاهتمام بتناول بعض الأطعمة المفيدة، والبعد عن بعض الأطعمة التى تثير المشكلة والأعراض المرضية لها.

ومن أهم هذه الأطعمة، حسبما يذكر أستاذ الجهاز الهضمى، الموز وهو من أشهر أنواع الفاكهة التى تحدث مشكلات للمرضى بالقولون العصبي، كما أن الشيكولاتة أيضا تضره كثيرا، كذلك بعض الأطعمة الجاهزة والسريعة المليئة بالدسم والدهون، وغير الصحية على الإطلاق، كذلك على المريض تجنب تناول الطعام الدسم بكل أشكاله كالطعام المضاف إليه الصلصة (المسبك)، أو البروتين الدسم، والطعام "الحرش" كالسمين والممبار والكبدة وغيرها،

ونصح الدكتور محمد أيضا بتجنب مريض القولون العصبى لبعض منتجات الألبان وكل مريض حسب حالته، فهناك من يضره اللبن، وآخر يضره الزبادى، وتجنب تناول الثوم والكرنب والطعام الحار، والبصل والفاصوليا والتوابل الحارة والقوية والقرنبيط، لأنها أطعمة تساعد على زيادة حدة التقلصات البطنية وكذلك الغازات.

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مصر 365