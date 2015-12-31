رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء وملوك الدول الصديقة بالعام الجديد

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2016 .. إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول الأجنبية الصديقة.

وتمنى سموه لهم موفور الصحة و العافية ولشعوبهم الخير والإزدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة .. إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول الأجنبية الصديقة.