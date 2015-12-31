قوات إسرائيلية تعتقل 6 فلسطينيين فى الضفة الغربية

> أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية ستة فلسطينيين فى أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه يشتبه فيهم "بالضلوع فى نشاط إرهابى شعبى وفى أعمال شغب عنيفة".

ولم تشر الإذاعة إلى ما إذا كان للمعتقلين أية انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه فى ضلوعهم فى ممارسة الإرهاب والإخلال بالنظام العام".

فى غضون ذلك ، قامت قوة عسكرية بمسح هندسى لمنزل فلسطينى شمالى القدس تمهيدا لهدمه. وقالت الإذاعة إن هذا الفلسطينى ارتكب اعتداء طعن قبل حوالى شهرين.

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