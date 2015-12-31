القوات المسلحة تشارك فى تأمين المنشآت خلال احتفالات أعياد الميلاد

تزامنا مع احتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد وأعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشأت والمرافق العامة ودور العبادة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية.

وجاء فى بيان للجيش ، أنه فى نطاق القاهرة الكبرى ومدن شمال الصعيد، دفعت المنطقة المركزية العسكرية بالعديد من الدوريات الأمنية وعناصر من قوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشأت العامة والأهداف الحيوية بنطاق مسئوليتها، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لبث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال تلك الفترة.

كما انتشرت الدوريات الأمنية لعناصر الشرطة العسكرية فى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والجيزة للمعاونة فى التدخل السريع والتصدى لأى محاولة من شأنها التأثير على مظاهر الاحتفالات.

وشهدت محافظة الإسكندرية انتشارا ملحوظا لعناصر المنطقة الشمالية العسكرية والشرطة المدنية لتأمين المرافق والمنشآت الهامة وتسيير الدوريات الأمنية المشتركة بالأحياء والميادين الرئيسية للمحافظة، كما عززت المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع القوات الجوية وقوات حرس الحدود من إجراءاتها الأمنية المكثفة لتأمين المنطقة الحدودية لمنع تسلل العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون عبر الحدود، ودفع الدوريات الثابتة والمتحركة بمدن مطروح وبرانى والسلوم وسيوة.

وفى جنوب مصر، دفعت المنطقة الجنوبية العسكرية بالعديد من الدوريات والمجموعات القتالية للمعاونة فى تأمين المواطنين وحفظ الأمن بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية.

وفى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانى، تم تعزيز الإجراءات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، كذلك تكثيف الإجراءات الأمنيه المشددة على طول المجرى الملاحى لقناة السويس، والدفع بالدوريات الأمنية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية فى المدن والميادين الرئيسية بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية للمساعدة فى دعم الجهود الأمنية بتلك المحافظات، مع استمرار قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة تنفيذ عملياتها الامنية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بعدد من القرى والمناطق الحدودية بشمال ووسط سيناء لتصفية العناصر الإرهابية وضبط العناصر الإجرامية واستعادة الأمن والاستقرار بهذه المناطق.