محافظ أسيوط: إنشاء أول مستشفى عسكري متكامل بالصعيد بتكلفة 200مليون جنيه

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أن الشهور القادمة ستشهد تطور كبير فى قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تطوير مستشفى الإيمان العام لتصبح مستشفى نموذجى يلبي احتياجات المواطنين وتطوير مستشفيات منفلوط وأبوتيج بتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون جنيه والموافقة على إنشاء أكبر مستشفى عسكرى بالصعيد على أرض المحافظة بتكلفة 200مليون جنيه .

جاء ذلك خلال لقائه بالإعلاميين والصحفيين وبعض مراسلي الصحف القومية والحزبية والمستقلة بالمحافظة لمناقشة بعض مشاكل المحافظة وايجاد حلول لها وذلك بحضور اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، واللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام المحافظة، والشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف ورئيس لجنة المصالحات وفض المنازعات بالمحافظة.

وأشار المحافظ – خلال اللقاء – إلى أن تطوير القطاع الصحى بالمحافظة سيشمل إنشاء أكبر مستشفى عسكرى متكامل بالصعيد على مساحة 9.8 فدان بمدينة اسيوط وبتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه وبطاقة 200 سرير كمرحلة أولى على أن يتم زيادتها إلى 800 سرير وتخدم جميع مرضى محافظات الصعيد بالإضافة إلى رفع كفاءة 3 مستشفيات فى أعمال السباكة والكهرباء وإدخال منظومة الغاز لجميع مستشفيات المحافظة إبتداءاً من يناير 2016 والاهتمام بتطوير المناطق العشوائية .

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى قرى ومراكز المحافظة واستمرار الجولات الميدانية بقرى ومراكز المحافظة واللقاءات المستمرة مع المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم بالإضافة إلى التقييم المستمر لرؤساء الأحياء والمدن ومتابعة أدائهم فى تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم مؤكداً على وضع آلية للتواصل مع الصحفيين والاعلاميين وتحديد لقاء دورى مع الصحفيين والاعلاميين بحضور مدير الامن للوقوف على أخر المستجدات بالنسبة للمشاريع والقضايا التي تهم المواطنين .

وعرض الصحفيون – خلال اللقاء – بعض المشكلات التى تهم المواطنين فى قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والمرور والطرق وتنمية المناطق الصناعية والاسراع فى انارة طريق أسيوط – سوهاج الزراعى والبدء فى تشغيل متحف قصر ألكسان والعجز فى التمريض بالمستشفيات المركزية ومستشفيات جامعة أسيوط مطالبين بحل مشكلة توفير جهاز المعجل الخطى بمعهد جنوب مصر للاورام.

وأعلن المحافظ ،عن توفير 42 سيارة مبردة 5 طن لنقل وبيع المواد الغذائية لشباب الخريجيين سيتم توزيعها طبقا للشروط التى سيتم الاعلان عنها خلال أيام مع فتح باب التقدم.

من جانبه، أضاف اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط ، أن للاعلام دور مهم فى التنمية والتقدم والاصلاح واصفا النجاح الحقيقى بـ ” تعظيم الانجازات وإصلاح الاخطاء” مؤكداً محاسبة أى فرد أمن أو ضابط يثبت تقصيره أو إخلاله بواجبات عمله وإحالته إلى جهات التحقيق.

ونوه مدير الأمن، إلى الاجراءات والخطط التي تبنتها مديرية الأمن بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لحل الاختناقات المرورية ببعض الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية مقترحًا الاسراع فى عمل جراجات متعددة الطوابق ودراسة توفير سيارات ميكروباص للنقل الداخلى للتنقل بين أرجاء مدينة أسيوط مناشدا الحضور بالتكاتف والتعاون مع الجهات الامنية والتنفيذية لحل النزاعات وإنهاء الخصومات الثأرية بين المواطنين.