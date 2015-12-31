صور| محافظ الإسماعيلية يسلم عقود تمليك 164وحدة سكنية جديدة بمدينة المستقبل

سلم اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، عقود تمليك 164 شقة ضمن مشروع إسكان الـ6000 وحدة سكنية بمدينة المستقبل السكنية لحاجزيها من المواطنين من أبناء المحافظة، وذلك بحضور المهندس أبوالسعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، والأمير أبوزيد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندسة عطيات القماش، وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، وعلى رجب، نائب رئيس المركز والمدينة، والمهندس محمد الصافى، رئيس حى ثالث وأعضاء لجنة الاسكان بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال خطة محافظة الإسماعيلية لمشروعات الإسكان وتسليم الوحدات السكنية الجديدة لحاجزيها من ابناء المحافظة بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق والخدمات الاساسية لها من المياه والصرف الصحى والكهرباء ، ليصل بذلك إجمالى ماتم تسليمه من المشروع إلى نحو 1200 وحدة سكنية جديدة كاملة المرافق والخدمات الأساسية .

وأكد المحافظ، خلال مراسم تسليم العقود، أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا فى استكمال أعمال تنفيذ مشروعات الاسكان بختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2808 وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان المنحة الإماراتية بالإضافة إلى 480 من مشروع الإسكان الاجتماعى جاهزة تماما وكاملة المرافق استعدادا لتسليمها للمنتفعين وحاجزيها من أبناء المحافظة .

وأوضح، أنه تم الانتهاء من استكمال أعمال توصيل المرافق لعدد كبير من الوحدات السكنية التابعة لمشروع الـ6000 وحدة بمدينة المستقبل، مطالبا جميع حاجزى الوحدات بهذا المشروع بسرعة مراجعة مجلس مدينة الإسماعيلية لاستكمال استيفاء باقى المستندات واجراءات تسلمهم للوحدات المخصصة لهم .

حضر مراسم تسليم العقود محمد الغمرى رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل ومحمود الصورى رئيس قرية الفردان ومحمد عبد العزيز رئيس قرية عين غصين .