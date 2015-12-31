مصادر لـ«ONA»: التحقيق مع رئيس جهاز أملاك الدولة بالمنيا بتهمة إهدار المال العام

أكدت مصادر لـ «ONA»، إحالة رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة المنيا، للنيابة العامة، لاتهامه في قضايا فساد وإهدار للمال العام، والتسهيل للمواطنين للاستيلاء على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.

وأمر اللواء طارق نصر محافظ المنيا بإحالة المتهم “م م ع” 59 سنة، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة إلى النيابة، بعد نجاح ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا في القبض عليه، لاتهامه بالتزوير فى تحرير العقود والمحررات الرسمية الخاصة بجهاز أملاك الدولة بالمحافظة.

ويتولى التحقيق مع المتهم المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا أمر النيابة.

وتم ضبط المتهم حال وصوله إلى مكتبه، أمس الأربعاء، عقب التصريح بضبطه، على خلفية معلومات سرية وبلاغات وصلت إلى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بوجود فساد فى جهاز أملاك الدولة بالمديرية، وتم العرض على قيادات الجهاز، فقرروا إجراء التحريات اللازمة، والعرض على المحافظ الجديد، فأحال الملف إلى النيابة العامة التى قررت التصريح بضبط المتهم.

وأكدت المصادر، أن المتهم تحررت ضده بلاغات في هيئة الرقابة الإدارية، بتهم فساد ورشوة، وأنه يخضع للتحقيق في واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضي أملاك دولة بمركز سمالوط بالمحافظة.