عصام الأمير عن مشروع المليون فدان: مسك ختام عام 2015م

كتبت: إنجي لطفي

قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في مداخلةٍ هاتفية لبرنامج “واحد شعبي وصلحو”، المذاع على “شعبي إف إم”، من تقديم هبة الهواري وسيد الرومي، إن:” ما شاهده اليوم من استصلاح مليون ونصف المليون فدان في الفرافرة، خلال زيارته لهذه المنطقة مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يُعد بمثابة مسك ختام لعام 2015م، المليء بالإنجازات المهمة والضخمة، كما أنه يُعد أيضًا بمثابة بشرة خير للعام الجديد “.

وأضاف “الأمير”، أن إذاعة شعبي إف إم، استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن كثيرين يقولون له، عندما نشعر بالملل والاكتئاب نضطر لسماع شعبي إف إم، وهو ما اعتبره نجاحًا حقيقيًا، ووصول لقلب المستمعين، مؤكدًا على أن هذه الإذاعة بمثابة وسيلة لتخليد الفن المصري الحقيقي .

وطالب “الأمير”، فريق عمل الإذاعة أن يجتهدوا أكثر وأكثر حتى تكون خلال العام الجديد الإذاعة الأولى، على كل محطات الـ FM، مشيرًا إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، هو أول من سعى منذ سنوات طويلة نحو التخصص، ولذلك ستجده صاحب السبق فى هذا، موضحًا أن الاتحاد يملك خبرات وكوادر وفرص جيدة، جعلته يحقق أشياء جديدة.

وأكد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن التليفزيون المصري، هو أول من قدم برامج التوك شو السياسية الناجحة، كما أنه أول من قدم الدراما التليفزيونية المتميزة، وأفضل مسلسلات كانت من إنتاجه وعلى شاشاته.

وأوضح عصام الأمير، أن كان هناك في الماضي مسرح التليفزيون صاحب السبق في تقديم نجوم الكوميديا، ولذلك نسعى الآن، وخلال العام الجديد، لتقديم فرقة مسرحية تقدم فنًا هادفًا وراقيًا، مشيرًا إلى أن غدًا عرض أولى حلقات برنامج التوك الشو الجديد “أنا مصر”، والذي سيعرض على شاشات التليفزيون المصري، معربًا عن أمنياته بأن يظل اتحاد الإذاعة والتليفزيون شامخًا ومميزًا، ويشعر المشاهدين أن هذا المبنى هو المعبر الحقيقي عنهم والأمين عليهم.

وطالب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في نهاية المداخلة الهاتفية، أسرة البرنامج بتقديم أغنية لعبد المطلب، وذلك بعدما ألح عليه مقدمًا البرنامج باختيار أغنيته الشعبية المفضلة.