محافظ شمال سيناء يشكل لجنة للتواصل بين المواطنين والجهات الأمنية

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها قرار اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، بتشكيل لجنة بالمحافظة، للتواصل بين المواطنين والجهات الأمنية المختلفة بالمحافظة.

وأكد البيان، أن اللجنة ستكون برئاسة المستشار العسكري بالمحافظة، وعضو من إدارة الاتصال وخدمة الجماهير بالديوان العام، وعضو من مديرية أمن شمال سيناء"شئون القبائل"، مضيفًا أن اللجنة ستكون حلقة وصل بين المواطنين بمحافظة شمال سيناء ومختلف الجهات الأمنية، لحل أي مشكلات أمنية يتعرض لها المواطنون، وأن مكان اللجنة سيكون بإدارة الاتصال وخدمة الجماهير بديوان عام المحافظة، مع تخصيص أرقام هاتفية لتواصل المواطنين بأعضاء اللجنة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية،اصدر قرارًا بتولى "خليل حسن عودة" رئاسة مركز ومدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، خلفًا لـ"سعيد عرادة" والذي طالب بإعفاءه من منصبه لظروفه الصحية.

وكان عوده يشغل منصب نائب رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، حتي تم تعيينه رئيسًا للمركز بتزكية من اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء.