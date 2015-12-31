إعلان أسماء الفائزين بجوائز جامعة الزقازيق العلمية اليوم

أعلنت اليوم أسماء الفائزين بجوائز جامعة الزقازيق العلمية "التقديرية – التشجيعية – أفضل رسالة دكتوراه وماجستير" من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وحصل الدكتور سعيد عبد العزيز مازن الأستاذ بكلية العلوم علي التقديرية في العلوم الأساسية، والدكتور حسن محمد حسن حماد الأستاذ بكلية الآداب علي التقديرية في العلوم الاجتماعية.

أما الجائزة التقديرية، فازت الدكتور رحاب حسني محمد عبد الله السكري المدرس بكلية الطب بالتشجيعية في العلوم الطبية، وفاز الدكتور محمد عبدالحميد محمد حسن ربيع، المدرس بكلية الزراعة بالتشجيعية في العلوم الزراعية والبيطرية، منا فاز الدكتور محمد إبراهيم محمد عبد العال المدرس بكلية الهندسة بالتشجيعية في العلوم الهندسية والتكنولوجية المتقدمة.

وبالنسبة لأفضل رسالة دكتوراه وماجستير، فازت الدكتورة هند كثير عبد الحكيم الحملاوي المدرس بكلية الصيدلة بأفضل دكتوراه في العلوم الطبية، والدكتور وليد محمد عبد العظيم رفاعي المدرس بكلية الطب البيطري بأفضل رسالة دكتوراه في العلوم الزراعية والبيطرية.

كما فازت أماني عبده حسين محمد المدرس المساعد بكلية التمريض بأفضل رسالة ماجستير في العلوم الطبية، وفازت سمر طلبة أمين طلبة المدرس المساعد بكلية الطب البيطري بأفضل رسالة ماجستير في العلوم الزراعية والبيطرية، وفازت ابتسام السيد مصطفي السيد عراقي المدرس المساعد بكلية العلوم بأفضل رسالة ماجستير في العلوم الأساسية، وفاز مجاهد حسن محمد حسن المدرس المساعد بكلية الآداب بأفضل رسالة ماجستير في العلوم الاجتماعية.

وحصل على بجائزة العطاء العلمي مناصفة كل من الدكتور حمدي السيد عوض أستاذ التخدير بجامعة أوهايو ، وعصام مراد عبد الواحد.

وهنأ الدكتور خالد حسن عبد الباري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الفائزين بالجوائز مشيرا إلي أهمية البحث العلمى وضرورة تشجيع الجامعة لباحثيها المتميزين لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات بما يساهم في التنمية المستدامة المنشودة.