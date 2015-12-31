شركة نظافة جديدة تتسلم مهام عملها اليوم بمدينة القصير فى البحر الأحمر

تسلمت اليوم شركة الهدى كلين للخدمات البيئية والنظافة مهام أعمالها بمدينة القصير، وتفقد اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير واللجنة التى كلفها رئيس المدينة والتى تضم مدير إدارة المتابعة والأزمات والمتابعة الخارجية والبيئة والنظافة، معدات الشركة من سيارات متنوعة السعة وسيارة مكبس، بالإضافة إلى وجود عدد من حاويات الجر وأدوات النظافة المختلفة وعمال النظافة والسائقين.

وأكد اللواء الشاهد رئيس مدينة القصير ضرورة مراعاة أوجه القصور فى عقود شركات النظافة المبرمة سابقاً وتلافيها بشكل فنى متخصص، بما يعود بالنفع العام على المدينة ومواطنيها حتى يشعر المواطن بتحسن ملحوظ فى مستوى النظافة داخل المدينة.

وأشار اللواء الشاهد أنه عند الإخلال فى العمل مع الشركة أو التقاعس سيتم تطبيق مبدأ المخالفات والغرامات الفورية، وطالب رئيس مدينة القصير المواطنين بالتعاون مع شركة النظافة بإلقاء القمامة داخل الحاويات المخصصة وعدم إلقائها على الأرض وبداخل أكياس مغلقة حفاظاً على المظهر الحضارى لشوارع المدينة.