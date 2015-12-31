محافظ أسيوط:إنشاء مستشفى عسكرى الأول من نوعه بالصعيد بتكلفة 200 مليون جنيه

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أن الشهور القادمة ستشهد تطورا كبيرا فى قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تطوير مستشفى الإيمان العام، لتصبح مستشفى نموذجيا يلبى احتياجات المواطنين وتطوير مستشفيات منفلوط وأبوتيج بتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون جنيه، والموافقة على إنشاء أكبر "مستشفى عسكرى" بالصعيد على أرض المحافظة بتكلفة 200 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه بالإعلاميين والصحفيين وبعض مراسلى الصحف القومية والحزبية والمستقلة بالمحافظة، لمناقشة بعض مشاكل المحافظة وإيجاد حلول لها، وذلك بحضور اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط واللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف ورئيس لجنة المصالحات وفض المنازعات بالمحافظة.

وأشار المحافظ - خلال اللقاء - إلى تطوير القطاع الصحى بالمحافظة سيشمل إنشاء أكبر "مستشفى عسكرى متكامل" بالصعيد على مساحة 9.8 فدان بمدينة أسيوط، وبتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه وبطاقة 200 سرير كمرحلة أولى، على أن يتم زيادتها إلى 800 سرير وتخدم جميع مرضى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى رفع كفاءة 3 مستشفيات فى أعمال السباكة والكهرباء وإدخال منظومة الغاز لجميع مستشفيات المحافظة ابتداءا من يناير 2016 والاهتمام بتطوير المناطق العشوائية.

وأشار إلى متابعته المستمرة والجادة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى قرى ومراكز المحافظة واستمرار الجولات الميدانية بقرى ومراكز المحافظة واللقاءات المستمرة مع المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى التقييم المستمر لرؤساء الأحياء والمدن ومتابعة أدائهم فى تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم، مؤكداً على وضع آلية للتواصل مع الصحفيين والإعلاميين وتحديد لقاء دورى مع الصحفيين والإعلاميين بحضور مدير الأمن للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للمشاريع والقضايا التى تهم المواطنين.

وعرض الصحفيون – خلال اللقاء – بعض المشكلات التى تهم المواطنين فى قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والمرور والطرق وتنمية المناطق الصناعية والإسراع فى إنارة طريق أسيوط – سوهاج الزراعى والبدء فى تشغيل متحف قصر ألكسان والعجز فى التمريض بالمستشفيات المركزية ومستشفيات جامعة أسيوط مطالبين بحل مشكلة توفير جهاز المعجل الخطى بمعهد جنوب مصر للأورام.

>وأعلن المحافظ عن توفير 42 سيارة مبردة 5 أطنان لنقل وبيع المواد الغذائية لشباب الخريجين يتم توزيعها طبقا للشروط التى سيتم الإعلان عنها خلال أيام مع فتح باب التقدم.

وأضاف اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط تعقيبا على أسئلة الصحفيين أن للإعلام دور مهم فى التنمية والتقدم والاصلاح واصفا النجاح الحقيقى بـ " تعظيم الإنجازات وإصلاح الأخطاء"، مؤكداً على محاسبة أى فرد أمن أو ضابط يثبت تقصيره أو إخلاله بواجبات عمله وإحالته إلى جهات التحقيق منوهاً إلى الإجراءات والخطط التى تبنتها مديرية الأمن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحل الاختناقات المرورية ببعض الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة لتحقق السيولة المرورية مقترح الإسراع فى عمل جراجات متعددة الطوابق ودراسة توفير سيارات ميكروباص للنقل الداخلى للتنقل بين أرجاء مدينة أسيوط مناشدا الحضور بالتكاتف والتعاون مع الجهات الامنية والتنفيذية لحل النزاعات وإنهاء الخصومات الثأرية بين المواطنين.