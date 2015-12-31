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افتتاح معرض السلع الغذائية بأرض المعارض بدمنهور‎

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افتتاح معرض السلع الغذائية بأرض المعارض بدمنهور‎ افتتاح معرض السلع الغذائية بأرض المعارض بدمنهور‎
افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، اليوم معرض السلع الغذائية وجهاز العروسين الذى تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالبحيرة، بمشاركة 50 شركة من كبرى الشركات والمزارع العاملة بنطاق المحافظة، بالإشتراك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وقطاع الأمن الغذائى بالقوات المسلحة و مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية.

ويضم المعرض الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية والمنظفات، بالإضافة إلى جميع المواد الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة والأسماك الطازجة والفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان.

وأكد المحافظ، أنه تم توفير أرض المعارض بمدينة دمنهور بالمجان لإتاحة الفرصة أمام الشركات العارضة لعرض منتجاتها بأسعار توفر أكثر من 20% من مثيلاتها بالأسواق، مشيرا إلى إستمرار المعرض لمدة شهر ووجه بإقامة منافذ ومعارض مماثلة بمدن ومراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

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مصر 365