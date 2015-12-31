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محافظ الإسكندرية يتفقد إعادة تشغيل ترام المنشية بعد توقفه 20عاما

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محافظ الإسكندرية يتفقد إعادة تشغيل ترام المنشية بعد توقفه 20عاما محافظ الإسكندرية يتفقد إعادة تشغيل ترام المنشية بعد توقفه 20عاما
قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية صباح اليوم، فى المنشية، لمتابعة الانتهاء من إتمام خط الترام الجديد الذى ينطلق من الجندى المجهول وإلى رأس التين والذى كان قد توقف منذ 20 عامًا.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة سرعة الانتهاء منه، لخدمة المواطن السكندرى، مؤكدًا على أن أولوياته فى العمل هى تلبية احتياجات المواطن بالإسكندرية.

يذكر أن خط الترام الذى يصل بين المنشية ورأس التين قد توقف فى عهد المحافظ الأسبق إسماعيل الجوسقى، بهدف تخفيف الزحام عن وسط المدينة.
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