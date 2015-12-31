صور| محافظ أسيوط يحذر الشركة المنفذة لـ «صرف منفلوط» بسحب المشروع

تفقد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، محطة الصرف الصحي بمنفلوط للوقوف على الملاحظات والمعوقات أمام المشروع على أرض الواقع ؛ رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة انتهاء الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمنفلوط من أعمالها في المواعيد المحددة، منتقدًا عدم انجاز أي تحسن ملحوظ في المشروع منذ فبراير الماضي، والبدء منذ أيام فقط في تنفيذ عداية الطريق الصحراوي الغربي ؛ بقوله: عاوز أعرف العطل فين؟! .. المواطن في الشارع بيمسك في رقبتي بسبب تقصيركم .. والمشروع لازم يخلص” .

وحذر المحافظ، القائمين على استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع بإنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وسحب المشروع من الشركة المنفذة نظراً للبطء في تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى عقده عدة اجتماعات لمناقشة المعوقات أمام المشروع وإصدار قرارات منذ شهر فبراير الماضي عند توليه مهام المحافظة إلا أن المشروع لم يتم الإنتهاء منه حتى الآن ، وتم توقيع غرامة تأخير على الشركة المنفذة .

وطالب الدسوقي ؛ بضرورة الحفاظ على الأجهزة والألات والاسطوانات الموجودة بموقع التنفيذ وعدم اهدار المال العام والانتهاء منه في الوقت المحدد، مؤكدًا حق المواطن في قرى مركز ومدينة منفلوط في الإستفادة من مشروع الصرف الصحي، قائلاً: “احنا عاوزين مصلحة الناس اللى عايشيين في المنطقة دي” .

كان مشروع الصرف الصحي بمنفلوط قد بدأ العمل به منذ عام 1997 بطاقة استيعابية 38 ألف م3 بتكلفة إجمالية 240مليون جنيه إلا أن تنفيذ المشروع تعثر وتم ايقاف العمل به لعدة سنوات وعقب إزالة المعوقات تم استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع ولكن تراخي الشركة المنفذة أدى إلى بطء تنفيذ المشروع وعدم الإلتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال.