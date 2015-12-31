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دراسة تحذر: تناول البطاطس المقلية يومياً يعرضك لمرض السكر

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دراسة تحذر: تناول البطاطس المقلية يومياً يعرضك لمرض السكر دراسة تحذر: تناول البطاطس المقلية يومياً يعرضك لمرض السكر
البطاطس هى معشوقة الجميع، فلا يكاد يمر يوم إلا ونتناولها، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تضطرهم ظروف عملهم أن يعتمدوا على تناول الوجبات السريعة.

وكشفت مؤخراً دراسة يابانية حديثة عن نتائج خطيرة للغاية بشأن أحد أصناف البطاطس الأكثر تناولا، حيث أشارت أن تناول البطاطس المقلية بشكل يومى منتظم يرفع فرص الإصابة بمرض السكر بنسبة 33%، وهو أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 400 مليون شخص على مستوى العالم.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مركز أوساكا للوقاية من السرطان وأمراض القلب أن تناول 2 إلى 4 حصص غذائية من البطاطس المقلية خلال الأسبوع يرفع خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 7%، مؤكدة أن البطاطس المقلية كانت هى الأخطر مقارنة بأنواع البطاطس الأخرى كالبطاطس المسلوقة على سبيل المثال.

وأضاف الباحثون أن استبدال 3 حصص غذائية من البطاطس أسبوعياً بالحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الشعير يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 11%.

وكما كشفت دراسة أخرى نشرت بمجلة "British Medical Journal" أن تناول تفاحة واحدة خلال اليوم يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Diabetes Care"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثلاثين من شهر ديسمبر الجارى.

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