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اتهام شخص عاشر بالتورط في هجمات باريس

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اتهام شخص عاشر بالتورط في هجمات باريس اتهام شخص عاشر بالتورط في هجمات باريس

هجمات باريس

أعلنت النيابة العامة البلجيكية، اليوم الخميس، أن شخصًا عاشرًا، وهو شاب في الـ22 من عمره، وضع قيد التوقيف الاحترازي في بروكسل بتهمة القيام “بعمليات قتل إرهابية والمشاركة في مجموعة إرهابية” في إطار التحقيق في اعتداءات باريس.

وأوقف “أيوب.ب” البلجيكي، أمس الأربعاء، خلال عملية دهم في منطقة مولنبيك سان جان في بروكسل.

وقال بيان إن ” قاضي التحقيق أصدر صباح اليوم، مذكرة توقيف ضده بتهم عمليات قتل إرهابية والمشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية”،وفقًا لما نقلته “سكاي نيوز” عن “فرانس برس”.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن عملية الدهم تمت في منزل كان قد خضع للتفتيش بعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس الدامية في 13نوفمبر.

ورافق العملية حينذاك انتشار كثيف لقوات الأمن في مولنبيك، الحي الذي يتحدر منه صلاح عبد السلام، أبرز المشتبه فيهم الفارين، والذي استخدمه عدد من أعضاء خلايا متطرفة.

وقالت التلفزيون العامة “أر تي بي إف”، إن ” آثارا لمرور صلاح عبد السلام رصدت في المكان خلال عملية الدهم الأولى، واستنتجت القناة أن شركاء له قاموا بإخراجه من المنزل قبل تدخل قوات الأمن.

وذكرت صحيفة “هيت لاتستي نيوز” أن المنزل هو لعائلة قريبة من عبد السلام سافر خمسة من أفرادها إلى سوريا.

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