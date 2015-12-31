صور| إحالة موظفي «ري أسيوط» للنيابة بعد العثور على 12حيوانًا نافقًا بالنيل

أحال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الخميس، عددًا من العاملين بإدارة ري أسيوط إلى النيابة العامة على خلفية الإهمال في تطهير ترعة مفيض نجع حمادي وترك بعض الحيوانات النافقة تمر عبر نهر النيل بعد رفع جزء منها فقط عند منطقة نزلة عبد اللاه.

وقال محافظ أسيوط، إن الإهمال والتسيب في تسرب مخلفات وحيوانات نافقة بما يلوث نهر النيل لن يترك ليمر دون حساب وعلى المخطيء أن يتحمل نتيجة أفعاله، لافتاً إلى أن النهر يمثل حياة المصريين.

يأتي ذلك، بعد أن لاحظ محافظ أسيوط، أثناء عودته من جولة لتفقد محطة مياه قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، وجود بعض المخلفات العابرة بنهر النيل ما استدعاه إلى متابعتها بسبب وجود حيوانات نافقة بينها حيث طلب على الفور حضور مسئولي الري والبيئة والصحة والمسطحات المائية للتخلص من الحيوانات النافقة المارة عبر نهر النيل، والتأكد من عدم تأثيرها على مآخذ مياه الشرب قبل احتجازها عند خزان أسيوط الصغير.

وكان المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أبلغ المهندسة عزة محمد تاج الدين وكيل وزارة الري بتراكم عددًا من المخلفات والحيوانات النافقة بالقرب من محطة مياه الشرب بنزلة عبد اللاه حيث انتقلت على الفور وتم تكليف إدارة ري أسيوط برفع المخلفات ومن بينها 6 حيوانات نافقة بالتنسيق مع حي شرق إلا أن بعض الحيوانات النافقة وعددها 12 تسربت عبر المفيض إلى نهر النيل.

وكلف المحافظ، اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ومتابعة عملية رفع المخلفات وإحالة المتسببين في الأمر إلى النيابة العامة بعد تحرير محضر شرطة في عملية الاهمال وأشار سكرتير عام محافظة أسيوط إلى أن اللجنة قامت بمعاينة الحيوانات النافقة التي تم انتشالها من نهر النيل وتلاحظ أنها لعدد 12 حيوانًا بينها “2 حمار و2 كلب و4 جاموس و4 عجول” .

وأضاف، أن جميعها في حالة تحلل رمي وتعفن ومضى على نفوقها أكثر من 3 أيام ولذلك لم تتمكن اللجنة البيطرية من إجراء الصفة التشريحية لها.

وتابع: “تم تحميل الحيوانات النافقة على سيارة قلاب تابعة لمركز ومدينة الفتح وذلك للتخلص الآمن منها في المدفن الصحي بناحية عرب مطير طبقا للشروط البيئية” لافتاً إلى أن محافظ أسيوط ياسر الدسوقي قد أمر بتحويل الموضوع كله للنيابة العامة للتحقيق في الأمر.

ومن جانبه، قال المهندس سيد سعد، مسئول حماية النيل بأسيوط، إنه يتم يوميا رفع حيوانات نافقه من النيل ولا يمكن تحديد مصدرها وقد تكون قادمة من أي مكان في المسافة من قناطر نجع حمادي وحتى قناطر أسيوط.