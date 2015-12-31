ضبط 10أطنان مخلل فاسد وملح وتحرير65 قضية تموينية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، الخميس، من ضبط وتحرير 65 قضية تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التموينية، والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية، بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والصحة .

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن تحرير 4 قضايا تموينية مخالفة فى مجال متابعة الأسواق والمحال العامة بكل من مراكز «المنيا ومطاى و ديرمواس»، حيث تم ضبط 5 أطنان من المخللات، و5 أخرى من الملح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مصانع المخلالات بالمنيا بالاضافة إلى 400 كيلو أجزاء دواجن بدون بيانات بمحل لبيع الدواجن المذبوحة .

وتم مصادرة 1300 شيكارة من الدقيق البلدى المدعم زنة 50 كيلوجرام بحوزة أحد التجار بمركز مطاى بغرض البيع فى السوق السوداء ، وضبط 2750 كيلو من السكر والأرز ناقصة الوزن بمركز ديرمواس .

وأضاف، أنه تم تحرير 61 قضية تموينية مخالفة متنوعة مابين “عدم إعلان عن الأسعار ـ شهادة صحية ـ إدارة منشأة بدون تراخيص ـ مخالفات مخابز ـ سلع غير غذائية “.

تم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .