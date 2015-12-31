«المُشدد» 10سنوات لـ«نجار» خطف طالبة وسرق «قرطها الذهبي»

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة السيد سمير السيد عبد النبي، 22 سنة – نجار بمدينة الصالحية القديمة بالشرقية، بالسجن المُشدد 10سنوات، لقيامه بخطف أثني”طالبة”، بمدينة أبوكبير الكائنة بالشرقية، فضلًا عن سرقة “قرطها الذهبي”.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ومحمد الدرديري، وبحضور مصطفى سالم، وكيل أول النيابة، بأمانة سر خالد إسماعيل .

كشفت تحقيقات محمد عسكر، وكيل أول النيابة، أن المجني عليها أثناء خروجها من مدرستها، قام المتهم بوضع يده على فمها وأنفها، مما أغشى عليها، وحال إفاقتها، وجدت نفسها بإحدى محطات القطارات، فاستقلت القطار المتجه إلى بلدتها، وتقابلت مع شخصين أخبرتهما بالواقعة فحضر المتهم، وأدعى أنه من ذات بلدتها، وسيقوم بتوصيلها لأهلها، وما أن رأته المجني عليها حتى استغاثت وصرخت فاخبرتهما أنه هو من قام باختطافها فقاما بضبطه، وعثر بحوزته على “القرط الذهبي” المملوك للمجني عليها .