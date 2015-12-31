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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون البشير وراؤول كاسترو

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون البشير وراؤول كاسترو رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون البشير وراؤول كاسترو

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - برقيتي تهنئة إلى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان بمناسبة عيد استقلال بلاده وإلى فخامة الرئيس راؤول كاسترو رئيس كوبا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة للرئيسين البشير وراؤول كاسترو بمناسبتي عيد الاستقلال والوطني لبلديهما.

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