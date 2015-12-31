وكيل اللاعبين نادر شوقي لـ في الجول: صفقة تمنيت نجاحها؟ كنت أحلم مع متعب

تستخدم صحيفة ماركا تعبير "Super Agent" وGuru وهي تصف كبار وكلاء اللاعبين في العالم. هذا الوصف قد ينطبق في مصر على عدد محدود في مهنة ليس سهلا أن تضع بصمتك فيها. منهم بالتأكيد نادر شوقي.

نادر شوقي كان من بين أشهر وكلاء اللاعبين في مصر فيما يخص تشجيع المواهب المبهرة والواعدة بالخروج إلى أوروبا.

معه لمع عمرو زكي ومن قبله حسام غالي وعاش حلما جميلا لم يكتمل مع عماد متعب. وله يوجه FilGoal.com سؤالا عن صفقة تمنى إتمامها بنجاح ولم يحدث ذلك للأسف؟

وجاءت إجابة نادر شوقي وهو يدير حدثا خاصا يجمع كل الأكاديميات الخاصة في القاهرة ضمن تحد واحد مع شركة Team وهو الحدث الذي كان FilGoal.com أحد الحاضرين فيه.

ماذا عن الصفقة التي تمنى أن تتم بنجاح؟

يجيب نادر شوقي "انتقال عماد متعب للدوري الإنجليزي".

وتابع "كنت مقتنعا بأن عماد متعب يستطيع التقدم بثبات في إنجلترا".

وأردف "كان حلمي وكنت واثقا في تحقيقه أن يصل متعب لأكبر أندية إنجلترا. وهو كان قادرا على تحقيق ذلك".

صفقة متعب لم تتم بعدما قرر النجم المصري المشاركة مع الأهلي في مباراة رغم أنه كان قد اتفق على كل تفاصيل رحيله لبريستول وكانوا في انتظاره.