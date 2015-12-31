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في الجول يكشف.. لماذا ضم الأهلي 30 لاعب في قائمته الإفريقية

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في الجول يكشف.. لماذا ضم الأهلي 30 لاعب في قائمته الإفريقية في الجول يكشف.. لماذا ضم الأهلي 30 لاعب في قائمته الإفريقية

أعلن الأهلي اليوم قائمته التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا العام المقبل، ضمت 30 لاعبا، لماذا؟

FilGoal.com يكشف السبب.

طالع.. أنطوي على رأس قائمة الأهلي الإفريقية

النادي الأحمر يمر بمرحلة صعبة بعد قرار محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارته، قرار سيؤثر حتما على كافة أمور الفريق.

وعلم FilGoal.com أن هناك 3 أسباب دفعت الأهلي لاختيار 30 لاعبا.

(1) لا يرغب الجهاز الفني للأهلي في استبعاد أحد اللاعبين الآن حتى لا تكثر المشاكل وتزداد أزمة النادي بعد قرار حل مجلس الإدارة.

(2) جوزيه بيسيرو المدرب لم يمنح الفرصة للجميع وبالتالي لا يريد حسم القائمة الآن، فلابد أن يرى جميع اللاعبين في المباريات المقبلة.

(3) يريد النادي استغلال مهلة الاتحاد الإفريقي والذي حدد منتصف يناير كحد أقصى للاستقرار على القائمة.

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فيديو اليوم السابع