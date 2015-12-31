تقرير بـ"هندسة المنصورة": مبنى مستشفى بنى عبيد غير مطابق للمواصفات

اشتكى أهالى بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية من إهدار المال العام بمستشفى بنى عبيد المركزى، بعد تقرير أساتذة كلية الهندسة بجامعة المنصورة، بأن المستشفى به عيوب ومخالفات إنشائية كثيرة، وغير مطابق للمواصفات، ويوضح أن شبكة الصرف بمبنى المستشفى ستؤدى إلى تصدع المبنى وانهياره، حال تشغيله على الوضع الحالى دون إزالة المخالفات، وتغيير شبكة الصرف كاملة.

وكان أهالى بنى عبيد قد تقدموا بشكوى للمحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، يطالبون فيها بسرعة حل أزمة مستشفى بنى عبيد المركزى، حيث لا يجد المواطنون مستشفى أقرب، ويعتمدون عليه فى حالات الطوارئ.

كما طالبوا فى شكواهم بإنارة الطرق والشوارع الرئيسية، حيث تعانى المدينة من الظلام الدامس، خاصة منطقة "ولاد زغلى" التى توجد بها مقابر المدينة، ويستغلها البعض فى الأفعال المنافية للآداب، بحسب الشكوى المقدمة للمحافظ.



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