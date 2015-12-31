أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. معبد أبو سمبل يستقبل ألف سائح أجنبى فى ختام عام 2015

Google+ Print
بالصور.. معبد أبو سمبل يستقبل ألف سائح أجنبى فى ختام عام 2015 بالصور.. معبد أبو سمبل يستقبل ألف سائح أجنبى فى ختام عام 2015
فى آخر يوم من عام 2015، شهد معبد أبو سمبل جنوب أسوان، استقبال ألف سائح أجنبى جاءوا من مختلف الجنسيات لمشاهدة الآثار الفرعونية بأبو سمبل.

وأكد الأثرى حسام عبود، مدير آثار أبو سمبل، أن المعبد شهد فى ختام أيام السنة، زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين الأجانب الوافدين من مختلف دول العالم لزيارة معابد أبو سمبل جنوب أسوان، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تمثل "بشرة خير" فى عودة النشاط السياحى لمعدلاته الطبيعية.

وأضاف مدير آثار أبو سمبل، أن السائحين وصلوا صباح اليوم، الخميس، على متن 80 حافلة سياحية عبر الطريق البرى "أسوان أبو سمبل"، بالإضافة إلى وصول 3 طائرات شارتر دولية، وعائمتين سياحيتين عبر نهر النيل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365