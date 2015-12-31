بالصور.. معبد أبو سمبل يستقبل ألف سائح أجنبى فى ختام عام 2015

فى آخر يوم من عام 2015، شهد معبد أبو سمبل جنوب أسوان، استقبال ألف سائح أجنبى جاءوا من مختلف الجنسيات لمشاهدة الآثار الفرعونية بأبو سمبل.

وأكد الأثرى حسام عبود، مدير آثار أبو سمبل، أن المعبد شهد فى ختام أيام السنة، زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين الأجانب الوافدين من مختلف دول العالم لزيارة معابد أبو سمبل جنوب أسوان، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تمثل "بشرة خير" فى عودة النشاط السياحى لمعدلاته الطبيعية.

وأضاف مدير آثار أبو سمبل، أن السائحين وصلوا صباح اليوم، الخميس، على متن 80 حافلة سياحية عبر الطريق البرى "أسوان أبو سمبل"، بالإضافة إلى وصول 3 طائرات شارتر دولية، وعائمتين سياحيتين عبر نهر النيل.



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