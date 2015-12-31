بالصور.. محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا لمتابعة النظافة وسير عملية التطوير

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الخميس، شوارع مدينة طنطا بحى أول وثان، والتى تفقدها أمس أيضا للاطمئنان على نظافتها، وحسن سير العمل بالشوارع.

وأكدت محافظة الغربية، أن المحافظ تفقد شارع الفاتح، وسعيد والحلو ومنطقة الإستاد والكورنيش للاطمئنان على نظافة الشوارع، كما تفقد أيضا منطقة الملاحة والتى تم تخصيصها لعمل نقطة ترحيل بها ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة.

وأصدر توجيهاته لرئيس حى أول طنطا بعمل سور حديدى عليها وتشجيرها من على جانبى الطريق للحفاظ على المنظر الجمالى.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير مدخل "طنطا- المحلة" للاطمئنان على سير عملية التطوير، وأصدر توجيهاته لرئيس حى ثان طنطا بسرعة انجاز عملية التطوير وتوسعته لتيسير الحركة المرورية وكذا إعادة تخطيط مدخل منطقة الإستاد من كوبرى جيهان بتوسعة المدخل من على جانبى الطريق وعمل بوابه والاستعانة بأساتذة من كلية الهندسة جامعه طنطا بعمل مخطط تطوير حضارى للمنطقة يليق بمدينة طنطا.

وأصدر المحافظ تعليمات لرئيس حى ثان طنطا بوضع صناديق أمام المحلات ورفع الإشغالات أمام المحلات ورفع القمامة والأتربة الموجودة بمنطقة الكورنيش، رافق المحافظ فى جولته اللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد، والمهندسة منى فايز رئيس حى أول طنطا والمهندسة نادية حسونه رئيس حى ثان طنطا.

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