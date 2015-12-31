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بالصور.. أسيوط تستعد لرأس السنة بأشجار الكريسماس وصور ومجسمات بابا نويل

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بالصور.. أسيوط تستعد لرأس السنة بأشجار الكريسماس وصور ومجسمات بابا نويل بالصور.. أسيوط تستعد لرأس السنة بأشجار الكريسماس وصور ومجسمات بابا نويل
بدأت من الساعات الأولى لصباح اليوم استعدادات المحال التجارية، والمراكب، والعبارات النهرية لرأس السنة، وتزينت الشوارع الرئيسية والميادين، وواجهات المحال التجارية، والمراكب، والعبارات النهرية بلافتات ومجسمات بابا نويل، وأشجار الكريسماس والبالونات الملونة والزينة.

وفى نفس السياق بدأت العبارات النهرية فى التجهيز للحفلات المزمع إقامتها مساء اليوم واستعد العمال منذ الصباح الباكر بتنظيف وتجهيز أماكن إقامة الحفلات وإدخال أجهزة الصوت، والآلات الموسيقية لأسطح المراكب.

ومن جهته قال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط "لليوم السابع"، إن مديرية الأمن استعدت لتأمين احتفالات رأس السنة بنشر قوات الأمن بالشوارع الرئيسية، والميادين العامة، وأمام الكنائس، والعبارات، والمراكب النهرية المقام فيها حفلات رأس السنة مع توسيع دائرة الاشتباه وتسيير أقوال أمنية تجوب الشوارع والميادين خشية حدوث أى أعمال من شأنها تعمير صفو احتفالات المواطنين فى المحافظة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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