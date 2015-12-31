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جينيفر لورانس الأعلى أجرًا بين ممثلات هوليوود بـ 52مليون دولار

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جينيفر لورانس الأعلى أجرًا بين ممثلات هوليوود بـ 52مليون دولار جينيفر لورانس الأعلى أجرًا بين ممثلات هوليوود بـ 52مليون دولار

جينفر لورانس

نشر موقع “فوربس” قائمة بأجور ممثلات هوليوود الأعلى لعام 2015، وجمعت القائمة حوالي 18 ممثلة، جاءت على رأسهم جينيفر لورانس، وذلك بعد شهرتها الكبيرة من خلال سلسلة أفلام “The Hunger Games”، والذي تم عرض الجزء الرابع منه في نوفمبر الماضي.

وأكد الموقع أن أجر لورانس، التي تبلغ من العمر 25 عامًا، وصل إلى 52 مليون دولار، والذي يعتبر أعلى من سكارليت جوهانسون، التي تبلغ من العمر 31 عاًما، والذي بلغ أجرها هذا العام، 35.5 مليون دولار.

وتأتي ميليسا مكارثي، في المركز الثالث، حيث بلغ أجرها هذا العام 23 مليون دولار، والذي لا يرتفع أجرها كثيرًا عن الممثلة الصينية، فان بينجبينج، التي وصل أجرها إلى 21 مليون دولار، والتي تألقت في أدوار عديدة من خلال السينما الأمريكية، وتعد أهم أدوارها في فيلم “ْX-Men:Days Future Past”.

وجاءت كريستين ستيوارت في المركز التاسع، حيث بلغ أجرها 12 مليون دولار، وهو نفس أجر آن هاثاواي، وبلغ أجر جوليا روبرتس، 16 مليون دولار، والتي جاءت في المركز السادس، تليها أنجلينا جولي، بأجر 15 مليون دولار.

 

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