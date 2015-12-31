المليون ونصف فدان ومحور قناة السويس على رأس ملفات اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي، صباح اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى عدد من التقارير المتعلقة بالخدمات التي تقدم للمواطنيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضه، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رعاية محدودي الدخل، وتأمين الشارع المصري.

كما يبحث مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، عددًا من مشروعات القوانين،ومن بينها قانون الإعلام والصحافة، إضافة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي تم تدشين المرحلة الأولي منه أمس بمنطقة الفرافرة، ومحور تنمية قناة السويس والمشروعات الأخرى التي تدفع عجلة التنمية وتزيد من حجم الاستثمارات بشكل عام.

كما يستكمل مجلس الوزراء بحث التقارير الخاصة، في ضوء جولات المهندس شريف إسماعيل بمقار الوزارات، لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها، تمهيدًا لصياغة برنامج الحكومة المخطط عرضه على مجلس النواب عقب بدء أعماله.

و يستهدف البرنامج إحداث تحسن ملموس في مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وبما يؤدي إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وخفض معدلات البطالة والحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إلى جانب إستكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بزيادة ورفع كفاءة الانفاق على التعليم والصحة، بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلًا.

ا ش ا