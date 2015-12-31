أمطار غزيرة بالإسكندرية فى نوة عيد الميلاد.. وزحام مرورى بمداخل المحافظة

شهدت سماء الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة، منذ فجر اليوم الخميس، على كافة أنحاء المحافظة فى نوة عيد الميلاد باليوم الأخير من السنة الميلادية، وارتفعت حركة الأمواج وتكثفت السحب لتبئ بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

وفى سياق متصل، شهدت الحركة المرورية زحاماً بمداخل المحافظة بطرق سموحة وقناة السويس ومدخل طريق الإسكندرية الصحراوى بسبب غزارة الأمطار، كما شهد طرق الكورنيش زحاماً بمنطقة المندرة بسبب ارتفاع منسوب المياه وصعوبة حركة المواطنين .

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط الأمطار الغزيرة وعدم تأثر حركة السفن على أرصفة الميناء.