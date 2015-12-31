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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد

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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد
بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة العام الميلادى الجديد.

وأعرب فيها عن أصدق التهانى بحلول العام الميلادى الجديد، متمنيا للرئيس التوفيق فى مسئولياته الكبار، وخوض مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل.

كما أعرب عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التى تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعه منذ تولى الرئيس مسئولياته رئيسا للجمهورية.

وأكد وقوف القوات المسلحة خلف قيادته لمسيرة الوطن حماة له ولشعبه، وعزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن أرضا وشعبا، واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار.

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة للرئيس السيسى.

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مصر 365

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