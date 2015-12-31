مرصد الأزهر يدعو الكنيسة لتصحيح مسار قناة قبطية تشكك فى الإسلام

اصدر مرصد الأزهر الشريف،بيانا،ذكر فيه انه تابع باهتمام بالغ القنوات الفضائية التي تبث أفكارًا متطرفة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، والتى تبغى إثارة الفتن، والقلاقل بين أبناء الوطن فى هذه الأوقات العصيب.

دعا مرصد الأزهر ، قادة الكنيسة المصرية للعمل على توجيه وتصحيح مسار القنوات الفضائية القبطية التى تثير الأحقاد والضغائن، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره وتبث أفكارا متطرفة.

وقد لاحظ المرصد بقلق بالغ أخيرا أن هناك قنوات فضائية مسيحية تبث على النايل سات وبخاصة قناة الحياة Al-Hayat TV والتي تبث برامج حوارية تتعرض لعقائد المسلمين ونصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة وتلصق كل نقيصة بالإسلام وتشكك في عقائده وأحكامه بطريق سافرة لا تقوم على دليل ولا تمت للمنهج العلمي بصلة، وتستضيف من تقدمهم على أنهم مسلمون مرتدون عن الإسلام ومعتنقون للمسيحية وتظهرهم في برامج حوارية أخرى وهذه القناة تقدم نفسها على أنها مسيحية، الأمر الذي يستفز مشاعر المسلمين ويخلق حالة من الكراهية تجاه إخوانهم المسيحيين والذين طالما عاشوا معا يتبادلون مشاعر الاحترام والتقدير .

وقال المرصد: وإذا كان من اليسير على الأزهر الشريف الرد على كل الشبهات والأباطيل التي تثيرها هذه القناة إلا أن الأزهر الشريف لا يريد أن يدخل في جدل غير مجد، والذى من شأنه أن يذكى نارا لفتنة ويغذى الأحقاد ويهدد السلم المجتمعي والنسيج الوطنى.

والأزهر الشريف يعرب دائما عن احترامه لكل الأديان السماوية ، ويؤمن بسنة التنوع والاختلاف، لكنه في الوقت نفسه يرفض رفضا مطلقا أي مساس بأديان ومعتقدات الآخرين وفقا للآية القرآنية :" لَكُمْ دِينُكُمْ ولِيَ دِينِ" (الآية السادسة سورة الكافرون).

وتابع، ومرصد الأزهر على يقين من أن الكنيسة الوطنية المصرية لا يمكن بحال أن تقر أو ترضى عما تبثه قناة الحياة Al-Hayat TV فهى شريك أصيل في بيت العائلة المصرية الذي يترأسه كل من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية والذي يحرص على مكافحة كل ما من شأنه أن يهدد كيان المجتمع المصري ويفرق بين أبنائه، ويمزق نسيجه ووحدته الوطنية.